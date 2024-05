US-Wahl 2024 Diese verrückten Parteien gibt es in den USA

Die „Rent Is Too Damn High Party“ (dt.: Die Rente ist verdammt noch mal zu hoch-Partei) ist eine Partei aus New York. Sie klingt zwar wie eine Spaß-Partei, hat jedoch einen ernsten Hintergrund. Wie der Name schon andeutet, ist die Hauptthese, dass die Mieten in New York zu hoch seien und das Ziel ist, diese zu senken. Der Gründer Jimmy McMillan trat in den Jahren 2005 und 2009 für New York City als Bürgermeister an sowie im Jahr 2010 als Gouverneur. Er wurde jedoch nicht gewählt. Dadurch erlangte er bzw. die Partei jedoch über die Vereinigten Staaten hinaus Bekanntheit, als McMillan bei der Debatte seine Thesen zur Mietsenkung vorträgt. Ein Ausschnitt wurde bei Youtube hochgeladen und auch deutsche Medien, wie der Spiegel, berichteten darüber. Das Video ist inzwischen nicht mehr verfügbar.