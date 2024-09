US-Wahl 2024 So sehen Harris' Pläne für den Fall eines Wahlsieges aus

In der Amtszeit von Biden und Harris wurden vier Anklagen in Strafverfahren gegen Trump erhoben, in zwei Fällen wegen versuchter Wahlmanipulation nach seiner Niederlage 2020 gegen Biden. Wenn Harris bei Wahlkampfauftritten von Anhängern mit dem Ruf „Sperrt ihn ein“ unterbrochen wird, verweist die ehemalige Staatsanwältin auf die Unabhängigkeit der Justiz: Die Gerichte „können das regeln“, sagt sie.