Nach der US-Wahl : Wen Biden ins Kabinett holen könnte

Washington Wenige Tage nach dem Sieg des Demokraten wird über die personelle Zusammensetzung seines Kabinetts diskutiert. Einige der Kandidaten haben in der Vergangenheit bereits ihre Kompetenz bewiesen. Ein Überblick.

Häufig fällt auch der Name Antony Blinken, wenn es um den Chefposten im State Department geht. Blinken beriet schon den Vizepräsidenten Biden in Fragen der nationalen Sicherheit, bevor er ins Weiße Haus wechselte und 2015 Vize-Außenminister wurde. Auch für den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters ist er im Gespräch.

Pentagon Glaubt man der Gerüchteküche, läuft alles auf Michèle Flournoy zu. Sie könnte die erste Verteidigungsministerin in der Geschichte des Landes werden. Unter Obama war sie bereits Staatssekretärin im Pentagon. Als vor sechs Jahren der damalige Minister Chuck Hagel , ein Republikaner der politischen Mitte, seinen Hut nahm, wurde Flournoy bereits als mögliche Nachfolgerin gehandelt. Sie sagte ab, mit der Begründung, sich ganz auf die Arbeit in dem von ihr ins Leben gerufenem Thinktank, dem Center for a New American Security, konzentrieren zu wollen.

Ambitionen auf das Amt lässt auch Elizabeth Warren erkennen, neben Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez die Galionsfigur der Linken. Als Akademikerin auf Insolvenzrecht spezialisiert, warnte sie schon vor der Finanzkrise vor riskanten Subprime-Hypotheken, die Millionen von Hauskäufern tatsächlich bald in den Ruin trieben. Ihre Kompetenz ist unbestritten, die Geschäftswelt dürfte sich allerdings energisch gegen die Berufung einer Politikerin wehren, die unter anderem eine Vermögenssteuer einführen will. Behalten die Republikaner ihre Mehrheit im Senat, würde sie wohl scheitern.

Pete Buttigieg, der bei den Vorwahlen der Demokraten für einen Paukenschlag sorgte, indem er zum Auftakt in Iowa gewann, ist als Botschafter bei den Vereinten Nationen im Gespräch. Für den Ex-Bürgermeister der mittelwestlichen Industriestadt South Bend wäre es ein Sprungbrett: UN-Botschafter gehören dem Kabinett an, einige – siehe Madeleine Albright oder Susan Rice – übernahmen nach ein paar Jahren am New Yorker East River Schlüsselposten in der Regierung. Als Kandidaten für das Justizressort werden Xavier Becerra, der Generalstaatsanwalt Kaliforniens, und der Senator Chris Coons gehandelt. Coons wird aber auch als eventueller Außenminister gesehen.