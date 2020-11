US-Wahl im Newsblog : Weiter kein Sieger – Polizei nimmt Bewaffnete nahe Wahlzentrum fest

Die Postbehörde in den USA, der US Postal Service, teilt mit, am Donnerstag rund 1700 Wahlzettel in Pennsylvania erhalten zu haben. Die meisten Stimmen gingen in Philadelphia ein, gefolgt von Pittsburgh. Die Wahlzettel würden nun den Wahlleitern zugeteilt. Die Frist für eingehende Wahlzettel, die in dem umkämpften Staat noch berücksichtigt werden, läuft am Freitagabend ab. In Pennsylvania – einem der entscheidenden Staaten der Wahl – liegt Präsident Donald Trump nach aktuellen Zahlen von CNN nur noch gut 22.500 Stimmen vor seinem Herausforderer Joe Biden. Rund 95 Prozent der Stimmen sind ausgezählt.