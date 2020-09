TV-Duell Trump gegen Biden : So sehen Sie die US-Debatte im Fernsehen und Livestream

Präsidentschaftskandidat Joe Biden (links) und Amtsinhaber Donald Trump (Archivfoto). Foto: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Cleveland In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch trefffen US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden zum ersten Mal in einer der traditionellen TV-Debatten aufeinander. Auf diesen Kanälen kann das Duell auch in Deutschland live verfolgt werden.

Im US-Präsidentschaftswahlkampf ist die Zeit der TV-Debatten gekommen. Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden treffen am Dienstag (Ortszeit; 3 Uhr MESZ am Mittwoch) in der Stadt Cleveland aufeinander. Das TV-Duell dauert rund 90 Minuten und kann auch in Deutschland live verfolgt werden - allerdings ist es bei uns dann spät in der Nacht.

In Cleveland startet das TV-Duell um 21 Uhr Ortszeit. Das ZDF überträgt das Spektakel ab 2:45 Uhr (MESZ) live im TV und auch online als Livestream. Zeitgleich zeigt auch der Sender Phoenix das Duell, ebenfalls im Fernsehen und als Livestream, der unter der Mediathek der ARD abrufbar ist.

In den USA wird das Duell auf fast allen Sendern übertragen. Einen Livestream gibt es etwa von ABC oder C-Span.

