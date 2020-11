Trump gegen Biden : So sehen sie die US-Wahl im TV und Stream

Die Wahl des nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ist in der heißen Phase. Am Dienstag entscheidet sich, wer der 46. Präsident der amerikanischen Geschichte wird. Foto: dpa/Herwin Bahar

Service Washington Am Dienstag wählen die US-Bürger ihren nächsten Präsidenten. Es gibt viele Möglichkeiten, die US-Wahl 2020 live im TV und im Livestream zu verfolgen. Welche das sind, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Millionen Amerikaner werden am Dienstag entscheiden, wer als mächtigster Politiker der westlichen Welt ins Weiße Haus einzieht. Präsident Donald Trump (74) bewirbt sich um eine zweite Amtszeit, sein Herausforderer ist der ehemalige Vizepräsident Joe Biden (77). Der Republikaner Trump will weiter mit Vizepräsident Mike Pence (61) regieren, der Demokrat Biden im Falle eines Wahlsiegs mit Senatorin Kamala Harris (56). Sie wäre die erste Frau und erste Schwarze im Amt des Vizepräsidenten. Abgestimmt wird zudem über die Abgeordneten des Repräsentantenhauses und rund ein Drittel der Sitze des Senats.

Wie kann man die US-Wahl im Fernsehen verfolgen?

Die US-Wahl wird von vielen verschiedenen TV-Sendern gezeigt. Die Wahl findet nach deutscher Zeit in der Nacht von Dienstag (03.11.) auf Mittwoch (04.11.) statt. Dementsprechend laufen die Sendungen bis in den frühen Mittwochmorgen. Hier gibt es die Übersicht:

Das Erste startet um 22.15 Uhr am Dienstag mit einer Live-Sendung im Free-TV. Moderiert wird die Sendung „Amerika wählt - wer wird der nächste Präsident?“ von Andreas Cichowicz. Die Sendung läuft bis 10 Uhr am nächsten Morgen.

startet um 22.15 Uhr am Dienstag mit einer Live-Sendung im Free-TV. Moderiert wird die Sendung „Amerika wählt - wer wird der nächste Präsident?“ von Andreas Cichowicz. Die Sendung läuft bis 10 Uhr am nächsten Morgen. Das ZDF geht im Free-TV mit einer Live-Sendung in die Wahlnacht, die von Christian Sievers und Bettina Schausten moderiert wird. „US-Wahl 2020 - die Nacht der Entscheidung“ beginnt am 4. November um 00.15 Uhr und geht bis 7 Uhr.

geht im Free-TV mit einer Live-Sendung in die Wahlnacht, die von Christian Sievers und Bettina Schausten moderiert wird. „US-Wahl 2020 - die Nacht der Entscheidung“ beginnt am 4. November um 00.15 Uhr und geht bis 7 Uhr.



Die Privatsender RTL und n-tv zeigen jeweils ab 3 Uhr am Mittwochmorgen eine gemeinsame Live-Sendung „Amerika wählt - Kampf ums Weiße Haus“. Peter Kloeppel und Gesa Eberl moderieren zusammen. Gesendet wird bis 09.00 Uhr.

und zeigen jeweils ab 3 Uhr am Mittwochmorgen eine gemeinsame Live-Sendung „Amerika wählt - Kampf ums Weiße Haus“. Peter Kloeppel und Gesa Eberl moderieren zusammen. Gesendet wird bis 09.00 Uhr. Die ganze Nacht ist außerdem 3sat mit einem Wahlspezial auf Sendung. Die Live-Sendung „ZIB Spezial: Die Wahlnacht“ wird ab 00.00 Uhr am Mittwoch gesendet und geht bis 7 Uhr. Durch die Sendung führt Nadja Bernhard.

mit einem Wahlspezial auf Sendung. Die Live-Sendung „ZIB Spezial: Die Wahlnacht“ wird ab 00.00 Uhr am Mittwoch gesendet und geht bis 7 Uhr. Durch die Sendung führt Nadja Bernhard. Der Sender phoenix beginnt um 00.45 Uhr am Mittwoch mit der Sondersendung „phoenix vor ort: US-Wahl 2020“. Gesendet wird bis 9 Uhr am Morgen. Moderatoren sind Eva Lindenau und Tobias Ufer.

beginnt um 00.45 Uhr am Mittwoch mit der Sondersendung „phoenix vor ort: US-Wahl 2020“. Gesendet wird bis 9 Uhr am Morgen. Moderatoren sind Eva Lindenau und Tobias Ufer. Der Nachrichten-Sender Welt startet mit seiner Live-Sendung schon um 18.30 Uhr am Dienstagabend. „WELT-Live: Kampf ums Weiße Haus - US-Wahl 2020“ läuft bis 6 Uhr am nächsten Tag.

Wo kann man die US-Wahl im Stream anschauen?

Die Sondersendungen der TV-Sender sind alle auch per Live-Stream im Internet verfügbar.

Wann wird abgestimmt?

Hawaii und Alaska sind die Schlusslichter in der langen Reihe der Staaten. Die Inselbewohner können ihre Stimme bis 6 Uhr MEZ am Mittwochmorgen abgeben. Auch in weiten Teilen Alaskas sind die Wahllokale bis 6 Uhr MEZ geöffnet, auf den Aleuten noch eine Stunde länger, bis 7 Uhr MEZ. Mit Schließung der Wahllokale im nördlichsten Bundesstaat ist die US-Wahl beendet.

Briefwähler konnten schon Wochen vor der Wahl abstimmen. Zudem bieten die meisten Bundesstaaten vorab bereits die Möglichkeit einer Abstimmung in Wahllokalen an. 2016 waren auf diesen beiden Wegen rund 40 Prozent der Stimmen schon vor dem Wahltag abgegeben worden. Dieses Jahr scheinen es noch mehr zu werden: Wenige Tage vor der Wahl hatten Forschern zufolge bereits rund 80 Millionen Amerikaner abgestimmt.

Wann ist mit dem US-Wahlergebnis zu rechnen?

Bei den vergangenen Präsidentenwahlen stand der Sieger meist noch in der Wahlnacht fest. Experten gehen aber davon aus, dass in diesem Jahr wegen der Pandemie wesentlich mehr Menschen per Briefwahl abstimmen werden. Daher könnte sich die Auszählung der Stimmen deutlich verzögern - um einige Tage oder sogar noch länger.

Das US-Wahlrecht wird vor allem von den Bundesstaaten bestimmt. Mancherorts dürfen sogar noch am Wahltag abgesendete Stimmzettel gezählt werden, zudem ist die Auszählung von Briefwahlstimmen komplexer, etwa wegen eines nötigen Abgleichs der Unterschriften der Wähler. Wenige Tausend Stimmen könnten über den Wahlausgang in einem Staat entscheiden. Die Verantwortlichen in mehreren Bundesstaaten, darunter die Swing States Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, haben gewarnt, die Auszählung könnte bis Freitag, 6. November, dauern.

Zudem wollen Umfragen zufolge mehr Demokraten als Republikaner die Briefwahl nutzen. Daher könnten die ersten Auszählungsergebnisse aus den Wahllokalen mancherorts Trump in Führung sehen, die Auszählung der Briefwahlunterlagen letztlich aber Biden zum Sieg verhelfen. In einzelnen Bundesstaaten könnte es zudem auch Klagen und Forderungen nach einer Neuauszählung geben. Im Jahr 2000 etwa stand das Ergebnis im Bundesstaat Florida, das letztlich auch über die Präsidentenwahl entschied, erst gut einen Monat nach der Wahl fest. Der Rechtsstreit ging bis vor das Oberste Gericht in Washington.

(aw/lha/dpa)