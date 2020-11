US-Wahl : Trump tritt mit wilden Betrugsvorwürfen im Fernsehen auf - und kommt damit schlecht an

Washington Mit einer kurzen Ansprache zeigt sich der US-Präsident am Donnerstagabend erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Seine drohende Niederlage erklärt Trump dabei mit Betrug - woran selbst im eigenen Lager Zweifel laut werden.

Als Präsident Donald Trump in der Wahlnacht im Ostsaal des Weißen Hauses vor seine jubelnden Gäste trat, warf er sich in Siegespose. Ganz anders fiel sein erster öffentlicher Auftritt seit dieser denkwürdigen Nacht aus: Beim 17-minütigen Monolog im Presseraum des Weißen Hauses wirkte Trump am Donnerstagabend gedämpft und gar nicht in der Kampfstimmung, wie man sie von seinen Wahlkampfauftritten kennt.