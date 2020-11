Newsblog zur US-Wahl : Aus Autos abgegebene Stimmen bleiben gültig

Donald Trump und Joe Biden stellen sich am 3. November 2020 zur Wahl. Foto: AP/Patrick Semansky

Liveblog Washington Heute wird in den USA gewählt, die Stimmabgabe läuft schon – wegen der Coronavirus-Pandemie unter anderen Voraussetzungen. So konnten in Texas die Wähler Stimmen aus ihren Autos abgeben. Die Republikaner klagten dagegen – und scheiterten. Hier gibt es alle Informationen rund um die US-Präsidentschaftswahl am 3. November im Newsblog.

