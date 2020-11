Thriller-Autor Sebastian Fitzek : „Wendungen, die dir kein Lektor durchgehen lassen würde“ bei US-Wahl

Beststellerautor Sebastian Fitzek. Foto: Meet Your Master

Berlin Der Autor Sebastian Fitzek hält den Wahlkrimi in den USA für ungeeignet als Stoff für einen ausgedachten Politthriller - zu unrealistisch. In Trumps Verhalten sieht er eine „fast drehbuchartige Dramaturgie“.

„Der Präsident, der in den Umfragen hinten liegt und kurz vor der Wahl an einem Virus erkrankt, das er geleugnet hat, erklärt sich vorzeitig zum Sieger. Und am Ende der Zitterpartie könnte ein Gericht, das er vor der Wahl strategisch neu besetzt hat, entscheiden. Das sind Wendungen, die dir kein Lektor durchgehen lassen würde“, sagte Sebastian Fitzek (49, „Das Paket“) der Deutschen Presse-Agentur. Er bedauere alle Autoren von Politkrimis. „Ich weiß nicht, welche Kaninchen die künftig aus dem Hut zaubern wollen, um die Leserschaft zu überraschen.“