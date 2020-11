Der US-Bundesstaat Texas gilt als die Hochburg der Republikanischen Partei schlechthin. In der Öffentlichen Wahrnehmung steht der Südstaat für die konservativen Werte Amerikas. In den vergangenen 40 Jahren konnten die Republikaner jede Wahl in Texas für sich entscheiden. Und das oft deutlich: Bei der Wahl 2016 holte Trump 52,4 Prozent der Stimmen. Die Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, erreichte nur 43,3 Prozent.