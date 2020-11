Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem designierten US-Präsidenten Joe Biden zu dessen Wahlsieg gratuliert. "Mit Ihrer Präsidentschaft verbinden sich die Hoffnungen unzähliger Menschen", schreibt Steinmeier am Samstagabend an Biden. "Es ist die Hoffnung auf neue Gemeinsamkeit. Es ist die Hoffnung auf Verlässlichkeit, Vernunft und die beharrliche Arbeit an Lösungen in einer unruhigen Welt."

Deutschland sei den USA "tief verpflichtet", so der Bundespräsident, als Demokratien seien beide Länder eng verbunden. "Wir tragen gemeinsam Verantwortung für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie."

Biden stehe für ein Amerika, das "um den Wert von Allianzen und Freunden, von Verlässlichkeit und Vertrauen" wisse, schreibt Steinmeier weiter. "Deutschland ist bereit, an Ihrer Seite für eine bessere, friedlichere und gerechtere Welt einzutreten."