Wahl zum US-Kongress : QAnon-Unterstützerin zieht in US-Repräsentantenhaus ein

QAnon-Unterstützerin zieht in US-Repräsentantenhaus ein

Die Republikanerin Marjorie Taylor Greene reagiert auf die Erwähnung von US-Präsident Donald Trump bei einer seiner Wahlveranstaltungen in ihrem Bundesstaat Georgia im Oktober. Foto: AFP/Elijah Nouvelage

Washington Ihr Glaube an eine wilde Verschwörungstheorie hat Marjorie Taylor Greene Skepsis in den Reihen der eigenen Partei eingebrockt. Bei ihrer Kandidatur hatte sie jedoch einen prominenten Fürsprecher.

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus werden sich mit einer Unterstützerin der Verschwörungstheorie QAnon in ihren Reihen auseinandersetzen müssen. Die Kandidatin Marjorie Taylor Greene gewann erwartungsgemäß einen Sitz im Bundesstaat Georgia.

Die Jungrepublikanerin setzte sich bei der Wahl im konservativen 14. Kongressbezirk des Staats Georgia am Dienstag klar durch, zumal ihr demokratischer Kontrahent Kevin Van Ausdal überraschend im September aus dem Rennen ausgestiegen war. Als Grund hatte er einen Wegzug aus Georgia angegeben.

Greene ist als Geschäftsfrau tätig und gilt als Polit-Neuling. Sie hat eine große Anhängerschaft in sozialen Medien, wo sie mit als rassistisch kritisierten Posts für Aufsehen sorgte. So behauptete sie unter anderem, dass Schwarze und Latino-Männer durch „Gangs und Drogenhandel“ in ihrer Entwicklung zurückgeworfen würden und sprach von einer angeblichen „islamischen Invasion“ von Regierungsgebäuden.