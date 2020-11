US-Wahl im Newsblog : Proteste für Stimmauszählung – Nationalgarde in Oregon im Einsatz

Die für das Ergebnis der Präsidentschaftswahl nötigen Stimmen werden noch bis mindestens 10. November ausgezählt. In einigen Bundesstaaten gilt bei der Briefwahl der Poststempel vom Wahltag, und später eintrudelnde Briefwahlunterlagen werden noch einige Tage später gezählt. Das trifft auch auf den Bundesstaat Nevada zu, der die US-Präsidentenwahl entscheiden könnte.



Dort sollen deshalb erst am Donnerstagabend deutscher Zeit wieder frische Informationen zum Stand der Auszählung veröffentlicht werden. Die Behörden verwiesen am Mittwoch (Ortszeit) darauf, dass noch rechtzeitig per Post verschickte Stimmzettel gültig seien, die bis zum späten Nachmittag am 10. November eintreffen. Updates zum Stand des Rennens solle es ab Donnerstag täglich um 9.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MEZ) geben.



Gemäß dem aktuellen Stand der Auszählung führt der demokratische Herausforderer Joe Biden in Nevada knapp vor Amtsinhaber Donald Trump mit 49,33 zu 48,69 Prozent.