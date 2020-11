Nach US-Wahl : Justizminister Barr erlaubt Untersuchungen zu möglichem Wahlbetrug

Washington Der US-Justizminister William Barr hat Strafverfolger grundsätzlich zur Untersuchung möglicher Unregelmäßigkeiten bei der US-Wahl ermächtigt.

US-Medien hatten den Oppositionskandidaten Joe Biden am Samstag zum Wahlsieger gegen Amtsinhaber Donald Trump ausgerufen. Trump prangert jedoch ohne Präsentation irgendwelcher Belege vermeintlichen massiven Wahlbetrug an und erkennt seine Niederlage nicht an. Sein Wahlteam ging bereits in mehreren Bundesstaaten gegen die Auszählungen vor, einige dieser Klagen wurden jedoch inzwischen schon abgewiesen.