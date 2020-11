Newsblog zur US-Wahl : Trump holt Indiana und Kentucky, Biden gewinnt Vermont

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden will kurz vor Schließung der ersten Wahllokale keine Prognosen über den Ausgang der Wahl abgeben. Er sei in dieser Hinsicht „abergläubisch“, sagte Biden am Dienstag in Delaware. Natürlich sei er aber hoffnungsvoll, dass er gewinnen werde. Er habe von seinem Wahlkampfteam gehört, dass vor allem Junge, Frauen und ältere Schwarze, die vielfach zu seinen Unterstützern zählten, in Staaten wie Georgia und Florida in großer Zahl an die Urnen gestürmt seien. „Die Dinge, die passieren, verheißen Gutes für die Basis, die mich unterstützt - aber wir werden sehen“, sagte Biden.



Bei der Frage, ob er sich noch in der Wahlnacht äußern wollte, wie das auch Präsident Donald Trump angedeutet hatte, wollte Biden sich nicht festlegen. „Wenn es heute Abend etwas gibt, über das man sprechen sollte, werde ich darüber sprechen. Wenn nicht, werde ich warten, bis die Stimmen am nächsten Tag gezählt sind.“