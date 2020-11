Newsblog zur US-Wahl : Trump gibt sich siegessicher

First Lady Melania Trump hat bei der US-Präsidentenwahl ihre Stimme abgegeben. Die 50-Jährige ging am Dienstag winkend in ein Wahllokal in Palm Beach im umkämpften Bundesstaat Florida, wie TV-Aufnahmen zeigten. Die First Lady trug als Einzige beim Betreten des Wahllokals keine Mund-Nasen-Bedeckung. Ihre Sprecherin Stephanie Grisham sagte dazu, Trump sei abgesehen von einigen Wahlhelfern und ihrem eigenen Mitarbeiterstab, die alle auf das Coronavirus getestet worden seien, alleine im Wahllokal gewesen. Wegen der Abstandsregelungen und der bei einer Wahl üblichen Privatsphäre habe sich niemand in der Nähe der First Lady aufgehalten, sagte Grisham.



Präsident Donald Trump hatte seine Stimme bereits frühzeitig Ende Oktober in Florida abgegeben. Der offizielle Wohnsitz des Paares ist Trumps Luxushotel Mar-a-Lago in Palm Beach.