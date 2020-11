US-Wahl im Newsblog : Auf diese sechs Bundesstaaten kommt es jetzt an

Die Auszählung der Stimmen im US-Bundesstaat Pennsylvania wird möglicherweise auch an diesem Mittwoch noch nicht abgeschlossen werden. Das sagte Gouverneur Tom Wolf in Harrisburg. "Das wichtigste ist, dass wir korrekte Ergebnisse haben." Die Grundfesten der amerikanischen Demokratie würden in dieser Wahl getestet. "Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, dass Pennsylvania eine faire Wahl ohne Außeneinflüsse bekommt", sagte Wolf weiter. Jede einzelne Stimme werde gezählt. Damit bezog er sich offenbar auf die Äußerungen von Donald Trump, der angekündigt hatte, gegen die Stimmauszählung gerichtlich vorgehen zu wollen.