US-Wahl im Newsblog : Joe Biden will Rede an die Nation halten

Twitter hat mehrere Tweets von Donald Trump über angeblichen Wahlbetrug am Tag der Präsidentschaftswahl mit Warnhinweisen versehen. "Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess."

Insgesamt wurden mehr als 570 Millionen Kurzbotschaften zum Duell um das Weiße Haus auf Twitter verfasst. Das sind sechsmal so viele Botschaften wie bei der US-Wahl vor vier Jahren.