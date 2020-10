Kamala Harris

Die demokratische US-Senatorin Kamala Harris hatte am 21. Januar 2019 ihre Bewerbung um die Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2020 erklärt. Sie verkündete Anfang Dezember, dass sie aussteigen würde. Sie galt als eine der aussichtsreichsten Kandidaten im Präsidentschaftsrennen. Doch sie ist nicht mehr mit dabei. Denn am 3. Dezember teilte Harris per Tweet und E-Mail mit, dass sie ihre Wahlkampagne beende. Sie habe nicht die ausreichenden finanziellen Mittel, um ihre Kampagne fortzusetzen, schrieb sie in einer E-Mail an ihre Anhänger. Allerdings nominierte Joe Biden sie am 11. August zu seiner Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin.