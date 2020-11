US-Wahl im Newsblog : Jetzt liegt Joe Biden auch im wichtigen Pennsylvania vorn

Donald Trump inszeniert sich als ein Opfer von Wahlbetrug. Ein Strategie, die nicht nur er nutzt. Rechtspopulisten säen so Zweifel an der Integrität von Wahlen und Institutionen und zerstören damit das Vertrauen in die Demokratie. Davon lebt auch die AfD in Deutschland, schreibt meine Kollegin Julia Rathcke in ihrer Analyse.