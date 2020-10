Frauen, Afroamerikaner oder Senioren : Für wen wichtige Wählergruppen bei der US-Wahl stimmen dürften

Washington Im Endspurt des US-Wahlkampfes sprechen US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden gezielt wichtige Wählergruppen an. Ein Überblick, wer wo die Nase vorn hat.

Frauen

Frauen stimmten 2016 mit 54 zu 39 Prozent für die Demokratin Hillary Clinton . Anders sah das Bild aber bei weißen Frauen aus: Hier hatte Trump mit 47 zu 45 Prozent die Nase vorn. Biden schneidet in diesem Jahr besser bei Frauen ab als Clinton vor vier Jahren: 60 Prozent der wahrscheinlichen Wählerinnen wollen einer Umfrage der Universität Quinnipiac zufolge für den Demokraten stimmen, bei den weißen Frauen sind es 55 Prozent.

Trump umwirbt derzeit auch verstärkt weiße Frauen aus Vorstädten, allerdings anscheinend ohne größeren Erfolg: Meinungsforschern zufolge liegt der Präsident in dieser Wählergruppe rund zehn Punkte hinter Biden.

Afroamerikaner

Latinos

Auch Hispano-Amerikaner stimmen in der Regel mehrheitlich für die Demokraten. 2016 wählten zwei Drittel von ihnen Clinton. Biden liegt bei dieser Wählergruppe in diesem Jahr ebenfalls vorne, allerdings scheint Trump den Rückstand im Vergleich zu 2016 verkleinern zu können. Besonders wichtig werden die Wählerstimmen von Latinos im Swing State Florida, wo viele Exil-Kubaner leben.

Weiße Evangelikale

Weiße evangelikale Christen sind eine sehr wichtige, politisch hoch aktive Gruppe. Weiße Evangelikale machten 2016 ein Fünftel der Wählerschaft aus und stimmten zu 77 Prozent für Trump. Auch in diesem Jahr genießt der Republikaner breiten Rückhalt in dieser Wählergruppe: Laut einer neuen Pew-Erhebung wollen erneut rund 78 Prozent der weißen Evangelikalen für den Präsidenten stimmen. Sie dürften durch die Berufung der erzkonservativen Juristin Amy Coney Barrett an den Obersten Gerichtshof noch mehr motiviert sein, für Trump zu stimmen.