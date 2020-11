US-Wahl im Newsblog : „Fox News“ meldet Biden als Sieger in Arizona – Trumps Anwälte reichen Klagen ein

CNN wertet Arizona noch nicht für Joe Biden, obwohl er dort vorne liegt – die Nachrichtenagentur AP hatte das aber sehr früh getan. Warum? Das hat AP jetzt erklärt. Sie schreibt: "Zu diesem Zeitpunkt am Mittwochmorgen (Ortszeit) führte Biden in Arizona mit beträchtlichem Abstand vor Präsident Donald Trump. Dieser Vorsprung ist zwar geschrumpft, doch die Stimmen, die es noch zu zählen galt, reichen nach Berechnungen von AP nicht aus, damit Trump Biden noch überholen kann. Sie kamen unter anderem aus Maricopa County, wo Biden gut abgeschnitten hat. Außerdem fehlten noch Briefwahlstimmen, bei denen der Demokrat mit Rückenwind rechnen konnte."



Weiter erklärt sie: "Arizona galt lange als republikanische Hochburg. Die Präsidentschaftskandidaten Barry Goldwater und John McCain vertraten den Staat an der Grenze zu Mexiko lange im US-Senat. Bei der Wahl 2016 hatte Trump Arizona noch mit vier Prozentpunkten Vorsprung gewonnen. Doch zwei Jahre später gewann die Demokratin Kyrsten Sinema einen der beiden Senatssitze von Arizona. Jetzt holte sich der Demokrat und frühere Astronaut Mark Kelly den Sitz des 2018 verstorbenen McCain. Ein Grund für das Erstarken der Demokraten in Arizona dafür ist die sich ändernde Bevölkerungsstruktur. In den vergangenen Jahren sind viele Latinos und Kalifornier nach Arizona gezogen, insbesondere in die Umgebung von Phoenix."