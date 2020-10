Newsblog zur US-Wahl : Fernduell zwischen Trump und Biden – so liefen die TV-Fragestunden

Am Donnerstag steht das letzte TV-Duell im Wahlkampf zwischen Trump und Biden an. Die erste Debattte Ende September war chaotisch verlaufen. Bei diesem Mal sollen die Mikrofone der Kandidaten deshalb nach Ablauf ihrer Redezeit abgeschaltet werden. Jedem Kandidaten sollen zur Beantwortung einer Frage des Moderators zwei Minuten zur Verfügung stehen. In der anschließenden offenen Diskussion bleiben die Mikrofone eingeschaltet.