„Bleiben Sie zu Hause“ : FBI untersucht ominöse Spam-Anrufe vor US-Wahl

Traverse City Unerwünschte Anrufe in den USA drehen sich meist um Produktverkäufe. Seit dem Sommer hörten viele aber eine Roboterstimme sagen: „Gehen Sie auf Nummer sicher und bleiben Sie zu Hause“.

Das FBI geht mysteriösen Massen-Spam-Anrufen nach, die US-Wähler möglicherweise von der Stimmabgabe abhalten sollen. „Gehen Sie auf Nummer sicher und bleiben Sie zu Hause“, sagt eine weibliche Computer-Stimme am anderen Ende der Leitung in sogenannten Robocalls, die Bürger in den Tagen und Wochen vor der Wahl im ganzen Land erhalten haben. Es könnte sich um ein Mittel handeln, um Wähler abzuschrecken, sagte ein ranghoher Beamter im Heimatschutzministerium am Wahltag vor Reportern. Details nannte er nicht.