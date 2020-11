Präsidentschaftswahlen in den USA : Trump oder Biden - wer gewinnt?

Am 3. November tritt der Demokrat Joe Biden (l.) gegen Republikaner und Amtsinhaber Donald Trump um das Präsidentenamt in den USA an (Archivfotos). Foto: AFP/OLIVIER DOULIERY

Washington/Düsseldorf In der Wahlnacht hat das Rennen begonnen: Bleibt Donald Trump für weitere vier Jahre im Amt? Oder wird sein Konkurrent Joe Biden der 46. US-Präsident? Hier sind die ersten Ergebnisse im Überblick - noch ist damit alles offen.

Als in den am 3. November die Wahllokale schlossen, war Deutschland schon ein neuer Tag angebrochen. Wer die Wahl live verfolgen wollte, muss also lange wach bleiben. Die ersten Hochrechnungen kamen am 4. November in den frühen Morgenstunden (MEZ). Doch wie erwartet lässt sich an ihnen noch nicht ablesen, wer die Mehrheit der Stimmen und der erforderlichen Wahlmänner bekommen wird. Hier die ersten Bundesstaaten, die sich die Präsidentschaftskandidaten den Hochrechnungen zufolge gesichert haben: