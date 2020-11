Präsidentschaftswahlen in den USA : Trump oder Biden - wer gewinnt?

Am 3. November tritt der Demokrat Joe Biden (l.) gegen Republikaner und Amtsinhaber Donald Trump um das Präsidentenamt in den USA an (Archivfotos). Foto: AFP/OLIVIER DOULIERY

Washington/Düsseldorf Am 3. November entscheidet sich, wer Präsident der USA wird: Bleibt Donald Trump für weitere vier Jahre im Amt? Oder wird sein Konkurrent Joe Biden der 46. US-Präsident? Am Wahltag erfahren Sie hier die Ergebnisse.

Wenn in den am 3. November die Wahllokale schließen, ist in Deutschland schon ein neuer Tag angebrochen. Wer die Wahl live verfolgen möchte, muss also lange wach bleiben. Mit den ersten Hochrechnungen ist am 4. November in den frühen Morgenstunden (MEZ) zu rechnen. Die Ergebnisse der Wahl finden Sie anschließend hier.