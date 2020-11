Auszählung der Stimmen : Trump in der Defensive - Wahl-Klagen in mehreren Bundesstaaten

US-Wahlhelfer bearbeiten per Briefwahl eingetroffene Stimmzettel (Symbolbild). Foto: AP/John Locher

Washington Trump macht seine Drohungen aus dem Wahlkampf wahr - und geht juristisch gegen das Auszählungsprozedere dort vor, wo Biden vorn liegt. Dessen Team spricht von einer Farce.

Im für Präsident Donald Trump zunehmend engen Rennen um das Weiße Haus zieht sein Wahlkampfteam in mehreren umkämpften Staaten vor Gericht. Am Mittwoch reichte seine Kampagne Klagen in Michigan, Pennsylvania und Georgia ein. Außerdem beantragte Trumps Lager mit Verweis auf „Unregelmäßigkeiten in etlichen Bezirken“ eine Nachzählung der Stimmen in Wisconsin, das nach Zählung der Nachrichtenagentur AP an den Demokraten Joe Biden ging. Dieser gewann auch den Staat Michigan und hat damit gute Chancen, Trump im Weißen Haus abzulösen.

In Michigan klagte das Trump-Team auf eine vorläufige Aussetzung der Stimmenauszählung. Dazu sagte Trumps Wahlkampfmanager Bill Stepien, dem Lager des Präsidenten werde kein ausreichender Zugang zu vielen Auszählungsorten gewährt, um die Öffnung der Stimmzettel und den Auszählungsprozess verfolgen zu können, wie es vom Gesetz in Michigan garantiert werde. Bis dies gewährleistet sei, müsse die Auszählung gestoppt werden. Eine entsprechende Klage sei bei einem Gericht in Michigan eingereicht worden, sagte Stepien. Die Nachrichtenagentur AP konnte allerdings in einem der fraglichen Wahllokal Beobachter beider Parteien sehen.

Auch für Pennsylvania will das Trump-Team einen vorläufigen Stopp der Auszählung erreichen. Grund sei mangelnde „Transparenz“, hieß es in der Klageschrift. Das Team klage, um demokratische Wahlleiter davon abzuhalten, die Auszählung und Verarbeitung der Stimmen vor den republikanischen Wahlbeobachtern zu verbergen, teilte Trumps Vizewahlkampfmanager Justin Clark mit. Zudem wolle es in Pennsylvania in einem laufenden Verfahren vor dem Obersten Gericht intervenieren, bei dem es um die Frist für die Annahme von Briefwahlzetteln geht.

Strafverfolgungsbehörden haben weder Betrug noch Unregelmäßigkeiten in Pennsylvania vermeldet. Der Staat hatte 3,1 Million Briefwahlunterlagen verschickt, deren Auszählung Zeit braucht. Eine Anordnung erlaubt, dass diese bis Freitag berücksichtigt werden, wenn das Datum des Poststempels nicht später als der 3. November ist. Der Justizminister von Pennsylvania, Josh Shapiro, versicherte in einem CNN-Interview, dass der Prozess in seinem Staat transparent sei. Die Auszählung werde weiterlaufen. Am Mittwochabend (Ortszeit) war noch offen, wer in Pennsylvania das Rennen macht.

In Pennsylvania, wo Trump vor vier Jahren ebenfalls gewonnen hatte, hatte er diesmal zwar einen deutlichen Vorsprung, dieser nahm jedoch im Laufe der Auszählung von Briefwahlstimmen ab. In Georgia wiederum lag Trump nur sehr knapp vorn, auch dort mussten noch Briefwahlstimmen ausgezählt werden. Unter den Briefwählern gibt es nach Angaben von Experten generell deutlich mehr Anhänger der Demokraten als von Trumps Republikanern.

In Georgia riefen Trumps Team und die örtlichen Republikaner einen Richter auf, bei der Wahlbehörde in Chatham County auf eine Befolgung der Gesetze zur Lagerung und Zählung von Briefwahlstimmen zu dringen. Die Republikaner in dem Südstaat prüften auch Klagen in einem Dutzend weiteren Bezirken, teilten Parteivertreter mit.

Trumps Wahlkampfteam begründete den Schritt damit, dass laut einem Beobachter 53 Stimmzettel illegal zum Stapel rechtzeitig eingetroffener Wahlunterlagen hinzugefügt worden seien. In Georgia dürfen - anders als in mehreren anderen Bundesstaaten - per Post verschickte Stimmzettel nur ausgezählt werden, wenn sie vor Schließung der Wahllokale eintrafen. In Chatham County liegt die Stadt Savannah, die den Demokraten zuneigt. Georgia gehört zu etlichen Staaten, für die die Nachrichtenagentur AP noch keinen Sieger ausgerufen hat.

Schon vor Wochen deutete Trump juristische Schritte gegen Wahlabläufe in Staaten an, in denen ihm eine Niederlage drohen könnte. Demokrat Biden betonte am Mittwoch, dass die Auszählung überall fortgesetzt werde. „Niemand wird uns unsere Demokratie wegnehmen - nicht jetzt, niemals.“ Sein Wahlkampfteam-Sprecher Andrew Bates sagte, dass Sieger nicht zu solchen Mitteln wie Klagen greifen würden. Das Vorgehen des Trump-Lagers sei eine Farce.

(peng/dpa/AFP)