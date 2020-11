US-Wahl im Newsblog : Trump erhebt erneut Betrugsvorwürfe auf Twitter

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) erwartet nach dem Sieg von Joe Biden, dass die Republikaner Donald Trump seine Niederlage beibringen. Wenn der scheidende Präsident seine Abwahl nicht akzeptiere, dann "müssen genügend Republikaner da sein, die ihm sagen: ,Es isch, wie es isch, und jetzt isch over'", sagte Schäuble der "Bild am Sonntag". Trump hat den Sieg seines Kontrahenten Biden bislang nicht anerkannt und spricht ohne Belege von massivem Wahlbetrug. Er will die Entscheidung gerichtlich prüfen lassen.



Zwar gebe es "grundsätzlich das Recht der juristischen Überprüfung", betonte Schäuble. "Allerdings muss man irgendwann seine Niederlage einsehen. Alle haben das bisher akzeptiert." Schäuble zeigte sich besorgt wegen der angespannten Stimmung in den USA: "Es ist die Verantwortung der Politiker, mäßigend auf die eigenen Anhänger einzuwirken. Ich werfe Trump vor, dass er die Konflikte anheizt."