Michael Bloomberg

Der einflussreiche US-Medienunternehmer Michal Bloomberg kündigte am 24. November an, in das Rennen um die Päsidentschaft einzusteigen. Er halte Trump für eine „beispiellose Bedrohung für unsere Nation“. Bloomberg nahm bei der ersten Vorwahl in Iowa nicht teil. Er machte am Montag in Kalifornien Wahlkampf. Er will sich stattdessen auf Staaten konzentrieren, die viele Delegierte nach Washington senden.