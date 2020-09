Diese Kandidaten und Bewerber sind aus dem US-Wahl-Kampf ausgestiegen.

Deval Patrick

Patrick hat erst im November seine Kandidatur erklärt. Der 63-jährige frühere Gouverneur von Massachusetts will sich einsetzen für US-Bürger, die sich abgehängt fühlen. In seiner Partei, die er zerrissen sieht zwischen "Nostalgie" und "großen Ideen", wollte er Brücken bauen. Nachdem er in New Hampshire aber nur 0,4 Prozent der Stimmen erhielt, warf er am 12. Februar aber das Handtuch. Er war der letzte afroamerikanische Bewerber.