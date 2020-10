Newsblog zur US-Wahl : Corona im Fokus der TV-Debatte der Vizekandidaten – und eine Fliege

Der Gesundheitszustand von Donald Trump hat sich nach seiner Corona-Infektion verbessert. Er habe weiterhin kein Fieber, sagte einer der behandelnden Ärzte, Sean Dooley, am Sonntag. Der Lungenspezialist Brian Garibaldi sagte, Trump habe eine weitere Dosis des Medikaments Remdesivir erhalten und erstmals auch das Mittel Dexamethason; Nebenwirkungen seien zunächst nicht erkennbar. Wenn es Trump weiter so gut gehe wie bisher, könne er womöglich schon am Montag entlassen werden.

Auch dort solle denn seine auf fünf Tage angesetzte Behandlung mit Remdesivir fortgesetzt werden, sagten Garibaldi und Trumps Leibarzt, Sean Conley. Für den (heutigen) Sonntag sei geplant, dass Trump so viel Zeit wie möglich „außerhalb des Betts“ verbringe. Er sei auf und es gehe ihm gut.

Conley berichtete zudem, dass Trump am Samstag mit einem Steroid behandelt worden sei, nachdem seine Sauerstoffwerte auf 93 Prozent gefallen seien. Der Präsident habe sich aber nicht außer Atem gefühlt.