US-Wahl im Newsblog : US-Sender erklären Biden zum Wahlsieger

Wie zu befürchten war, will der Amtsinhaber nicht so schnell weichen: Donald Trump will einen Sieg seines demokratischen Herausforderers Joe Biden bei der Wahl in den USA nicht anerkennen. „Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist“, teilte Trump am Samstag mit. Sein Wahlkampfteam werde am Montag juristische Schritte einleiten. Biden stelle sich fälschlicherweise als Sieger dar und werde dabei von seinen "Medien-Verbündeten" unterstützt, hieß es weiter, ohne Belege für einen etwaigen Betrug zu liefern.