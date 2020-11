US-Wahl im Newsblog : Trump im Hintergrund - Panne bei Johnson-Gratulation an Biden

US-Justizminister William Barr hat Staatsanwälten die Erlaubnis erteilt, Vorwürfe über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Wahl zu untersuchen, noch ehe deren Ergebnis beglaubigt ist. Diese Überprüfungen könnten erfolgen, „falls es klare und mutmaßliche Vorwürfe der Regelwidrigkeiten gibt, die - falls wahr - den Ausgang einer Bundeswahl in einem einzelnen Staat potenziell beeinflussen könnten“, hieß es in seiner Mitteilung an Bundesstaatsanwälte.



Die Staaten haben bis zum 8. Dezember Zeit, um Nachzählungen oder juristische Anfechtungen zu klären. Die Mitglieder des Electoral College treten am 14. Dezember zusammen, um den Ausgang der Wahl zu bestätigen.