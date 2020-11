US-Wahl im Newsblog : Bidens Vorsprung schrumpft in Arizona und wächst in Georgia

Bidens Vorsprung schrumpft in Arizona und wächst in Georgia. Acht Tage nach der Präsidentschaftswahl in den USA ist die Auszählung der Stimmen in vielen Bundesstaaten immer noch nicht abgeschlossen.



Georgia hat 16 Stimmen für die Wahlversammlung zu vergeben. Bidens Vorsprung vergrößerte sich am Mittwoch auf gut 14.100 Stimmen.



In Arizona geht es um 11 Wahlleute. Der zu Beginn der Auszählung deutliche Vorsprung für Biden schrumpfte am Mittwoch weiter auf zuletzt 12.813 Stimmen.