Unmittelbar vor dem letzten TV-Duell vor der US-Präsidentenwahl hat das Wahlkampfteam von Amtsinhaber Donald Trump versucht, den Druck auf Herausforderer Joe Biden zu erhöhen. Hintergrund sind umstrittene Auslandsgeschäfte von dessen Sohn Hunter Biden unter anderem mit China. Das Trump-Team präsentierte am Donnerstagabend in Nashville (Tennessee) - dem Ort der Debatte - einen früheren Geschäftspartner Hunter Bidens namens Tony Bobulinski, der schwere Vorwürfe gegen die Bidens erhob.



Trump wirft der Biden-Familie wegen Hunter Bidens Auslandsgeschäften unter anderem in China und der Ukraine Korruption vor. Beweise dafür hat er nicht vorgelegt. Joe Biden weist die Vorwürfe pauschal zurück und spricht von einer Verleumdungskampagne.