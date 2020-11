US-Wahl im Newsblog : Biden vor Sieg in Arizona – bewaffnete Trump-Anhänger versammeln sich

Trump will in Georgia Wahlzettel beschlagnahmen lassen



Auch im umkämpften Georgia ist US-Präsident Donald Trump nun juristisch gegen das Abstimmungsprozedere vorgegangen. Zuvor hatte er dies in Michigan und Pennsylvania angekündigt. Trumps Wahlkampfteam und die republikanische Partei des Südstaats baten am Mittwoch einen Richter, die Beschlagnahmung von Wahlzetteln anzuordnen, die der Klage zufolge am Wahltag am Dienstag nach 19.00 Uhr (Ortszeit) eingegangen waren. Die Klage richtete sich zunächst gegen die zuständige Wahlbehörde in Chatham County, doch kündigte der Parteichef der Republikaner in Georgia, David Shafer, Klagen in einem Dutzend Bezirken an. Der Anwalt Marc Elias von den Demokraten bezeichnete die Klage als unbegründet und sprach von einer Verzweiflungstat.



Trumps Wahlkampfteam begründete den Schritt damit, dass laut einem Beobachter 53 Stimmzettel illegal zum Stapel rechtzeitig eingetroffener Wahlunterlagen hinzugefügt worden seien. In Georgia dürfen - anders als in mehreren anderen Bundesstaaten - per Post verschickte Stimmzettel nur ausgezählt werden, wenn sie vor Schließung der Wahllokale eintrafen. In Chatham County liegt die Stadt Savannah, die den Demokraten zuneigt. Georgia gehört zu etlichen Staaten, für die die Nachrichtenagentur AP noch keinen Sieger ausgerufen hat.