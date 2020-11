US-Wahl im Newsblog : Biden baut Vorsprung aus – Ansprache in der Nacht

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will sich nach Angaben seines Wahlkampfteams am Freitagabend (Ortszeit) mit einer Rede an die Nation richten. Wo der 77-Jährige die Rede halten und wie er sich äußern wollte, gab Bidens Team nicht bekannt. Die Rede werde zur „Prime Time“ gehalten, also am Abend, hieß es. Biden stand am Freitag an der Schwelle zum Gewinnen der Präsidentschaft und führte bei der Auszählung in mehreren umkämpften und für den Wahlausgang entscheidenden Staaten.