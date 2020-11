Offener Wahlausgang : Auf diese Staaten kommt es in den USA jetzt an

Auf diese Staaten kommt es in den USA jetzt an

Diese Wahlhelfer zählen Stimmen in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania aus. Foto: AFP/SPENCER PLATT

Washington Sechs Bundesstaaten sind bei der US-Präsidentenwahl 2020 das Zünglein an der Waage. Auf welche Staaten kommt es nun an? Ein Überblick.

Nach dem Wahlkrimi aus der Nacht hängt die Entscheidung über den nächsten US-Präsidenten an wenigen umkämpften Bundesstaaten. In vielen der 50 Staaten gewinnt alle vier Jahre dieselbe Partei. Aber manche sind hart umkämpft: Ein Sieg von Amtsinhaber Donald Trump oder Herausforderer Joe Biden scheint nun vor allem an sechs größeren Bundesstaaten zu hängen.