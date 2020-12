US-Wahl 2020 : Arizona und Wisconsin bestätigen Bidens Wahlsieg

Washington US-Präsident Donald Trump muss weitere Schlappen hinnehmen. Auch die umkämpften Bundesstaaten Wisconsin und Arizona haben das Wahlergebnis nun offiziell bestätigt. Derweil zeichnet sich der erste Zoff Bidens mit dem US-Senat ab.

Weitere Schlappen für US-Präsident Donald Trump: Nach einer Reihe anderer umkämpfter Bundesstaaten haben auch Arizona und Wisconsin den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden offiziell bestätigt. In Arizona zertifizierte Wahlleiterin Katie Hobbs am Montag das Wahlergebnis. Direkt im Anschluss unterzeichnete der konservative Gouverneur Doug Ducey die entsprechenden Dokumente. In Wisconsin zertifizierte kurz darauf der demokratische Gouverneur Tony Evers das Wahlergebnis.