US-Wahl im Newsblog : Kanzlerin Merkel gratuliert Biden zum Sieg und fordert Schulterschluss

Kurz und knapp hielt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Pressekonferenz, in der sie dem 46. US-Präsidenten Joe Biden zu seinem Sieg bei der US-Wahl 2020 gratulierte. Sie forderte in der nur knapp fünfminütigen Rede einen engen Schulterschluss der beiden Staaten. "Die USA und Deutschland als Teil der EU müssen zusammenstehen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen", sagte Merkel in Berlin. Dabei sprach sie die Corona-Krise, die Erderwärmung und den internationalen Terrorismus als gemeinsame Aufgaben an. Zudem drückte sie ihre Hoffnung für eine "offene Weltwirtschaft und freien Handel" aus - da diese Grundlage für den Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks seien.



Sie betonte ihre Freude über die künftige Zusammenarbeit mit Joe Biden, den sie als erfahrenen Politiker lobte, der Deutschland gut kenne, und auf das Kennenlernen der designierten US-Vizepräsidentin Kamala Harris.



Zum Verhalten des amtierenden Präsidenten Donald Trump, der seit Tagen die Wahl anzweifelt, äußerte sich die Kanzlerin allerdings nicht.