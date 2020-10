Der US-Präsident erhält jährlich 400.000 US-Dollar - monatlich also 33.333 US-Dollar, diese Summe gilt seit 2001. Das Gehalt gilt als Obergrenze für Regierungsangestellte. Donald Trump (seit 2017) hat zu Beginn seiner Wahl angekündigt, das Geld nicht anzunehmen und stattdessen symbolisch mit einem Dollar entlohnt zu werden. Vor ihm haben das bereits Herbert Hoover (1929-1933) und John F. Kennedy (1961-1963) getan. Die First Lady bekommt übrigens nichts. Die Begründung hierfür: Sie wurde nicht in das Amt gewählt.

