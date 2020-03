Kandidatin der Demokraten : US-Präsidentschaftsbewerberin Elizabeth Warren gibt auf

Washington Im Rennen um die US-Präsidentschaft steigt eine weitere Bewerberin der Demokraten aus. Nachdem im Laufe der Woche bereits mehrere Kandidaten ihren Rückzug aus dem Vorwahl-Kampf bekannt haben, steigt nun auch Senatorin Elizabeth Warren aus.

Die US-Senatorin Elizabeth Warren steigt Medienberichten zufolge aus dem Präsidentschaftsrennen der Demokraten aus. Mehrere US-Medien berichteten am Donnerstag, die linksgerichtete Politikerin werfe nach ihrem schlechten Abschneiden am Superwahltag „Super Tuesday“ das Handtuch. Am Mittwoch hatte bereits der Multimilliardär Michael Bloomberg seinen Wahlkampf beendet. Damit wird das Präsidentschaftsrennen der Demokraten zu einem Duell zwischen Ex-Vizepräsident Joe Biden und dem linken Senator Bernie Sanders.

Die 70-jährige Warren hatte zwischenzeitlich als eine der chancenreichsten Anwärterinnen auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gegolten. Bei den seit Anfang Februar laufenden Vorwahlen schnitt sie aber schlecht ab. Am „Super Tuesday“ konnte sie in keinem der 14 Bundesstaaten gewinnen, in denen am Dienstag gewählt wurde – auch nicht in ihrem Heimatstaat Massachusetts.