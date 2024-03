Vorwahlen in 15 US-Bundesstaaten Was beim „Super Tuesday“ auf dem Spiel steht

Je nach Staat stimmen registrierte Wähler entweder in einer sogenannten „Primary“ oder in einem „Caucus“ ab. Das Abstimmungsverfahren unterscheidet sich bei diesen Formaten: Bei einer Primary stimmen Wähler direkt im Wahllokal oder per Briefwahl ab, an einem Caucus müssen sie persönlich teilnehmen und können dort zum Beispiel per Handzeichen abstimmen.