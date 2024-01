Vorwahlen der Republikaner beginnen Endspurt in Iowa – Kann Haley zu Trump aufschließen?

Sharon McNutt bereitet sich auf alle Eventualitäten vor. Wenn am Montagabend (Ortszeit) die Temperaturen draußen auf bis zu minus 15 Grad Celsius fallen, warten in ihrem historischen Haus an der Hauptstraße von Silver City im Südosten Iowas warmer Kaffee und frisch gebackene Plätzchen auf die Nachbarn. Dem Wall Street Journal verrät die 77-jährige Bürgermeisterin, dass sie die Weihnachtsdekorationen weggeräumt und zusätzliche Stühle besorgt hat. „Ich habe ein wenig aufgeräumt.“