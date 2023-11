Präsidentschaftsbewerber der USA So lief die TV-Debatte der Republikaner in Miami

Mit Botschaften politischer Härte und gegenseitigen Attacken haben Präsidentschaftsanwärter der Republikaner versucht, sich in einer weiteren Fernsehdebatte zu profilieren. In Miami standen am Mittwochabend (Ortszeit) fünf Republikaner auf der Bühne, die in Umfragen aber alle weit abgeschlagen hinter ihrem parteiinternen Konkurrenten, Donald Trump, liegen. Der in mehreren Gerichtsverfahren in mehr als 90 Punkten angeklagte Ex-Präsident blieb der Debatte in Miami wie bereits bei den ersten beiden Runden fern. Trump hielt stattdessen zeitgleich weniger als 20 Kilometer entfernt eine Wahlkampfveranstaltung in Hialeah im Großraum Miami ab.