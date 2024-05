Schräge Fanartikel im US-Präsidentschaftswahlkampf 15 Dollar für eine Packung Trump-Strohhalme

Zugegeben: Der Gedanke, dass Kanzlerkandidaten politisches Merchandise vertreiben, um ihre Wahlkampagnen zu finanzieren, mutet in Deutschland absurd an. Hierzulande kaum vorstellbar, ist der Verkauf von Fanartikeln im Wahlkampf in den USA jedoch gang und gäbe: T-Shirts, Buttons, Autoaufkleber, Gartenschilder und Trinkbecher – das sind nur einige der unzähligen, bisweilen skurrilen Werbeartikel, die die Anwärter auf die US-Präsidentschaft in ihren offiziellen Kampagnen-Shops im Netz verkaufen. Das klingt amüsant, hat aber durchaus einen ernsten Hintergrund. Denn den Präsidentschaftskandidaten nutzt der Verkauf von Wahlkampf-Merchandise gleich mehrfach: Auf diesem Weg können sie die eigene Botschaft verbreiten, die Kontaktdaten ihrer Unterstützer sammeln und Kleinspenden eintreiben. Denn jeder Erwerb der Artikel gilt als Wahlkampfspende. Deshalb werden sie auch ausschließlich in den USA verkauft. Ausländer können sie nicht erwerben.