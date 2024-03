US-Präsidentschaftswahlen Trump gegen Biden 2.0 – die Wiederauflage eines bitteren Rennens

Nach Michigan erteilten ihm seine innerparteilichen Kritiker am Super-Dienstag auch in Minnesota mit einem starken Anteil an Proteststimmen („uncomitted“) einen Denkzettel. Die Fast-Niederlage in American Samoa änderte aber nichts daran, dass auch Biden am Super-Dienstag mit meist über 90 Prozent der Stimmen abräumte. Jenseits höherer Gewalt oder eines Verzichts sind dem Präsidenten die erneute Aufstellung beim Parteitag in Chicago im August nicht zu nehmen.