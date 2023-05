US-Präsidentschaftswahl DeSantis und Musk verbünden sich – Gouverneur von Florida kündigt Kandidatur auf Twitter an

Nach seiner Ankündigung plant DeSantis in den kommenden Tagen in die ersten Bundesstaaten mit Vorwahlen bei den Republikanern zu reisen. Dort bietet er sich als wählbare Alternative zu dem narzisstischen Drama-König aus Mar-a-Lago an, der sich einer Welle an Prozessen gegenübersieht. DeSantis verweist auf seine konservativen Errungenschaften in Florida, wo er unter anderem ein sechswöchiges Abtreibungsverbot, den Bann von Transgender-Behandlungen bei Jugendlichen, einen Maulkorb für Lehrer zu LGBTQ+-Themen und die Beschäftigung von Einwanderern ohne Papieren unterbunden hat. DeSantis verspricht, der weit nach rechts gerückten Basis der Republikaner, Trumpismus ohne Trump.