Präsidentschaftswahl 2024 Das sind die wichtigsten US-Wahlkampf-Events

In der Regel finden in jedem Wahljahr drei TV-Duelle zwischen den Präsidentschaftskandidaten und eines zwischen den Vizeanwärtern statt – alle im September und Oktober, auf der Zielgeraden des Wahlkampfes. 2020 fiel allerdings eine der Debatten der Pandemie zum Opfer: Donald Trump hatte sich mit Corona infiziert. Seit 1988 organisiert eine unabhängige Kommission, die „Commission on Presidential Debates“, die Veranstaltungen nach festen Regeln. Sie legt unter anderem die Moderatoren, Veranstaltungsorte und Termine dafür fest. Auch für das laufende Wahlkampfjahr hatte die Kommission schon konkrete Daten bekannt gegeben: Ursprünglich sollten die Debatten am 16. September in Texas, am 1. Oktober in Virginia und am 9. Oktober in Utah stattfinden. Doch dann kam alles anders.