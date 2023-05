US-Präsidentschaftskandidat Gouverneur von Florida DeSantis will Trump herausfordern

Im Februar veröffentlichte er das obligatorische Buch, mit dem Möchtegern-Kandidaten durch die Lande tingeln, um auf sich aufmerksam zu machen. In "The Courage to Be Free" ließ DeSantis bereits das Thema anklingen, mit dem er im Wahlkampf punkten will. „Wir haben mit den erleuchteten Eliten in Florida gekämpft und gewonnen“, schreibt der Kandidat, der verspricht, die USA zu einem großen Florida zu machen.